Bac 2017 : Faustin, qui avait écrit sur les homosexuels en Tchétchénie pour ne pas rendre copie blanche, a eu 2/20 en histoire-géo

Comme beaucoup de ses camarades, Faustin croyait dur comme fer à la théorie de l’alternance des dominantes d’année en année. Alors lorsqu'il était tombé sur les deux sujets d'histoire proposés, "Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne des lendemains de la Seconde Guerre Mondiale à nos jours" et "La Chine et le monde depuis 1949", le jeune homme avait déchanté. Mais il ne s’était pas démonté.





"Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas composer sur l'un des deux sujets proposés. Je l'avoue, je n'ai pas appris mes cours d'histoire, j'ai fait une erreur. Alors quitte à devoir passer au moins une heure dans la salle d'examen, autant mettre ce temps à profit pour vous parler d'une chose que je juge importante, dont nous ne parlons pas assez, et qui traduit la barbarie et de l'horreur dont peuvent encore faire preuve certains pays ainsi que la complexité des relations internationales : la persécution des homosexuels en Tchétchénie", pouvait-on lire sur le brouillon de sa copie, que Faustin avait pris en photo et posté sur Twitter.