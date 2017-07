Elsa, 13 ans et plus jeune candidate au bac, doit passer l'oral de rattrapage

À 13 ans, Elsa Verhoye est la benjamine du baccalauréat 2017. Mais malgré sa précocité hors du commun, la jeune candidate en série littéraire n’a pas réussi à décrocher son diplôme du premier coup. Elle a appris ce mercredi 5 juillet être admise aux rattrapages dans l’académie de Guadeloupe, où elle a passé toutes ses épreuves.





Fille de parents divorcés, Elsa a été élevée et éduquée par sa mère, qui lui a fait cours à domicile. Ancienne enseignante, psychothérapeute et naturopathe, celle-ci a tout arrêté pour se consacrer à sa fille. "Elle revenait de la maternelle, elle pleurait parce qu'elle n'avait rien appris. Donc, il a fallu s'adapter", expliquait Zoubida Bechar au Parisien avant le début du baccalauréat. "C'est moi qui lui créais les cours de manière à ce que ce soit adapté à son rythme. J'ai constitué des cahiers de leçons, d'exercices. Parfois, j'ai créé des pages et des pages d'exercices et elle n'en avait pas besoin".