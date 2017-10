Retour en force pour le tricot

Le geste est minutieux et demande parfois beaucoup de concentration. Au milieu de ce restaurant, la laine et les aiguilles se mêlent au café. C'est le retour du tricot ! Pendant cet atelier de 2 heures, les plus expérimentés partagent leur expérience avec les débutants. En engouement qui n'échappe pas aux start-up qui proposent désormais des kits de tricot !