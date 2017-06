Retour sur 40 ans de marches des fiertés

RÉTROSPECTIVE - C'est le 25 juin 1977 que se tenait, à Paris, la 1ere manifestation homosexuelle en France. Bien plus de femmes que d'hommes à l'époque dans le cortège et pour cause : l’événement est organisé par le Mouvement de Libération de la Femme. Il faut ensuite attendre le début des années 80 pour que l'homosexualité ne soit plus considérée comme un délit. Depuis, la marche des fiertés n'a cessé de gagner en popularité.