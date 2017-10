Royaliste, intello, d'extrême droite... qu'est-ce que l'Action française ?

L'antenne marseillaise de l'Action française, dont les locaux se situent dans le quartier populaire de La Plaine, au cœur de la terre d'élection du député Mélenchon, est actuellement en pleine "guerre de territoire" avec des organisations d'extrême gauche et antifascistes. Des balles de Kalachnikov et une grenade ont été retrouvées, scotchées sur la porte des locaux, en septembre 2015. Une bombe artisanale a même explosé devant le bâtiment en juillet 2017.





Comme le décrit l'enquête du Monde sur Logan Nisin, "à l’AF, on s’affiche 'monarchiste', 'antinazi', et surtout 'pas racialiste'. Même si cela fait hurler les 'antifas'". Logan Nisin, le militant d'extrême droite arrêté en juin et qui visait Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner, était par ailleurs "le seul à n’avoir pas fait d’études" à l'AF de Marseille, qui réunit "des vieux, des camelots, des aristos, des cathos", selon sa porte-parole.





Si l'organisation s'affiche plutôt comme un cercle de réflexion, ce récent coup de filet "met en relief (...) le niveau de dangerosité et la détermination de ces groupuscules violents à l'idéologie antirépublicaine", estime Mélenchon, qui demande la fermeture du local marseillais.