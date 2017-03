S'il est élu, François Fillon compte abroger le délit d'entrave numérique à l'IVG

Jeudi 16 mars, le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires LR, a en effet rendu un avis mitigé sur cette proposition de loi. S'il a bien validé le principe même du texte, en reconnaissant l'extension du délit d'entrave aux sites Internet, il a toutefois émis des réserves quant à d'éventuelles poursuites, en justice, du contenu des sites anti-avortement visés par la loi. Et a précisé qu'une condamnation ne pouvait survenir que dans le cadre de relations entre individus, contactés par le numéro vert par exemple et sollicités sur des informations, et non des opinions.





Le délit d'entrave 2.0, même reconnu au Sénat et à l'Assemblée nationale puis définitement adopté, n'en a donc pas fini de diviser. Au sujet de l'avortement, François Fillon avait déjà fait connaître ses positions pendant la campagne des primaires de la droite et du centre. Il se disait alors personnellement opposé à l'IVG, tout en assurant qu'il ne reviendrait pas sur la loi Veil.