VIDÉO - Saint-Cannat : à cause de l'incendie, la saison est déjà terminée pour cette propriétaire d'un hôtel

L'incendie qui s'est déclenché dimanche à Saint-Cannat a détruit 800 hectares de terrain et a nécessité l'intervention de plusieurs centaines de pompiers. Cette propriétaire d'un hôtel dans la zone d'incendie a été directement frappée par le feu de forêt, qui s'est arrêté juste au bord des terrasses privatives de son établissement.





"Je comprends bien que les gens actuellement n'ont pas envie d'ouvrir la fenêtre de leur chambre et de se retrouver devant ça", explique-t-elle en montrant du doigt le paysage calciné. Et de s'interroger : "Qui a envie de ça ? Partir en vacances en Provence pour ça ?" Économiquement ce feu de forêt est pour elle une catastrophe économique. L'été a à peine démarré, et cet incendie sonne déjà la fin de la saison estivale pour elle. "4 mois d'été ça représente 60 à 70% de notre chiffre d'affaires", explique-t-elle.