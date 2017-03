Saint-Denis : 54 jeunes en garde à vue après des violences dans un lycée

Le lycée Suger de Saint-Denis a été le théâtre mardi de violences avec des jets de pierre et de fumigènes et un incendie volontaire. Après l’évacuation de l’établissement, des dizaines de jeunes ont pris la direction du centre-ville et brisé du mobilier urbain. Des affrontements ont également eu lieu avec la police. 54 jeunes sont toujours en gare à vue, dont 43 mineurs.