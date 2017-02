Saint-Valentin : les roses vendues chez les fleuristes regorgent de... pesticides

Avant d'offrir des roses à votre partenaire, pensez à ne pas l'empoisonner. Car selon 60 Millions de consommateurs, l'intégralité des roses vendues dans le commerce contiennent des pesticides et des engrais. Le mensuel a retrouvé près de "49 molécules différentes, dont des substances très persistantes dans l'environnement et des produits dangereux pour les abeilles"





Pour réaliser cette étude, le journal a analysé les roses commercialisées dans dix grandes enseignes : Aquarelle, Florajet, 123 fleurs, Rapid'Flore, Interflora, Carrément fleurs, Le jardin des fleurs, Monceau fleurs, Happy, Au nom de la rose. Rassurez-vous, la présence de ces pesticides ne constituent toutefois pas un problème de santé publique. "L’exposition est très faible et il n’y a pas de risque avéré pour les petits enfants, les chats et chiens qui s’aviseraient de mâchouiller des pétales", précise le magazine. Et d'ajouter : "Les personnes les plus exposées sont les ouvriers agricoles et, dans une moindre mesure, les fleuristes".