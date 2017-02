Saint-Valentin : Tinder, Grindr ou Adopte un mec ont-ils tué l'amour ?

Sur la forme, ces outils de drague connectés se présentent un peu comme un catalogue. On passe 10 secondes sur un profil pour se faire un avis sur la personne, photos et courte description à l'appui, et on décide de "liker" ou pas. Si l’autre vous "like" en retour, c’est un "match". Vous pouvez alors commencer à converser. Sur le papier, c'est un bon moyen de rencontrer quelqu'un, surtout si on est timide. Dans les faits, c'est parfois plus compliqué.





"A partir du moment où l’on encadre, on planifie et on sait ce qu’on vient chercher, la magie opère beaucoup moins facilement, juge Jean-Claude Kaufmann, historien et sociologue du couple. Le romantisme c’est l’engagement si fort qu’on n’en oublie la raison et le calcul. Il n’y a plus que cette personne qui compte et on est arraché à l’ordinaire de la vie par cet élan qui emporte. C’est l’exact inverse des applications de rencontre".





Pourquoi ? Les applications sont "un lieu où l’on maîtrise complètement son existence, où l’on multiplie les rencontres non pas pour le plaisir de l’autre, mais pour le sien, ajoute Jean-Claude Kaufmann. La rencontre, c’est avant tout la découverte de l’autre et le plaisir de l’autre". De quoi créer la confusion dans l’esprit de certains utilisateurs.