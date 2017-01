Salah Abdeslam écrit dans une lettre ne pas avoir honte de ce qu'il est

Salah Abdeslam, seul membre encore en vie du commando du 13-Novembre, s'est confié par écrit à une femme qui lui envoie des courriers en prison. Dans une lettre dont Libération publie des extraits ce vendredi, il évoque son rapport à la religion et dit ne pas avoir honte de qu'il est. Placé à l’isolement, filmé 24h/24h, Abdeslam s’exprime pour la première fois, lui qui a toujours refusé de répondre aux juges. S’il ne dit mot sur les attaques qui ont ensanglanté la capitale, il dévoile un peu plus son extrême religiosité.





Dans cette lettre non datée et versée au dossier d’instruction, il écrit d’une orthographe imparfaite : "Je t'écris sans savoir par ou commencé, j'ai reçu l'ensemble de tes lettres et ne pourrais te dire qu'elle me font plaisir ou non, ce qui est sur c'est qu'elle me permette de passé quelque temps avec le monde extérieur".