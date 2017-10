Salaire des fonctionnaires : qu'est-ce que le fameux "point d'indice" que le gouvernement veut geler en 2018 ?

► Le point d'indice, c'est quoi ?

Il sert à calculer le traitement de base des fonctionnaires (hors les diverses indemnités ou primes dont ils peuvent bénéficier). Concrètement - et schématiquement -, pour établir la paie des plus de 5 millions d’agents employés par l’Etat, les collectivités locales et les hôpitaux, on multiplie la valeur du point d'indice, 4,686 euros aujourd'hui, par l"indice majoré" qui correspond au grade et au corps auquel appartient l'agent. Celui-ci peut aller d'un peu plus de 300 à plus de 800 points.





Par exemple si l'on regarde la grille indiciaire d'un tout jeune agent de police municipale de catégorie C , l'échelon 1 correspond à un indice majoré de 328 points. Sa rémunération de base est donc de 328 x 4,686, soit 1 537.02 euros bruts mensuels. Au bout de quelques années, lorsqu'il aura, mettons, atteint l'échelon 10 auquel correspond un indice majoré de 402, son salaire s'élèvera à près de 1884 euros (402 X 4,686).