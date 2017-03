Salariés interchangeables ? Ils travaillent dans de grandes entreprises et sont "sans bureau fixe"

Pourtant, les salariés sont loin d’être emballés a priori. D’après un baromètre OpinionWay de janvier 2017, 68% d’entre eux seraient défavorables à ce "desk-sharing", craignant une perte de repère, une déshumanisation. "Tant que ça touchait des métiers de consultants, des gens tout le temps à l’extérieur, ça passait", explique Elisabeth Pélegrin-Genel. "Mais pour les "sédentaires", cette dépersonnalisation n’est pas facile à vivre, surtout en France où l'on a une vision très 'planplan' des espaces de travail." Pour elle, cette "mort du bureau" va "dans un certain air du temps" : "On découvre une nouvelle mobilité, on n’est plus ancré à son poste de travail, on se lève pour aller téléphoner, on a le choix... " Car ces nouveaux espaces ne sont pas des "aménagements secs". Bien souvent, ils sont, à l’image des espaces de de coworking, accompagnés de solutions de repli, de petites salles pour s’isoler, d’espaces de réunion, voire de coin repos. L’inconfort du salarié vient surtout du fait selon elle que "les entreprises qui ne vont pas jusqu’au bout du raisonnement : elles enlèvent les bureaux mais ne développement pas pour autant le télétravail. Le message n’est donc pas très clair."





Danièle Linhart, sociologue spécialisée sur l’évolution du travail, et auteur de "La comédie humaine du travail" pointe, elle, un double discours des entreprises dans ce changement permanent. "Dans les discours, la politique des sans bureaux fixes et open-space, vise à insuffler un mouvement, auquel on donne une coloration jeune, moderne. On parle liberté, convivialité." Sauf que la volonté plus officieuse serait aussi de placer le salarié dans un "relatif sentiment d’inconfort", que la chercheuse appelle une "précarisation psychologique" : "Il s’agit de faire comprendre au salarié qu’il n’est pas titulaire de son poste, qu’il est locataire de son boulot, qu’il doit en permanence faire ses preuves", explique Danièle Linhart. "Mettre le salarié dans cette relative fébrilité, permet d’éviter qu’il ne revendique trop son expérience ou son savoir-faire face à un manager qui change très régulièrement... et qu’il en passe par la façon de faire qu’a décidé pour lui la hiérarchie."





Ce "changement perpétuel" ne concerne d’ailleurs pas que les bureaux : "On fait bouger la hiérarchie, les logiciels, les bureaux, on restructure les services, on recompose les métiers, on change les missions... Cela crée une mise en concurrence généralisée, et un sentiment de solitude et d’abandon de beaucoup de salariés. Ils sont perdus, et font ce qu’on leur dit de faire."

Et même si la génération Y est plus réceptive à cette organisation, la chercheuse regrette : "On s'habitue à tout, mais c’est peut-être dommage... Pouvoir personnaliser son lieu de travail, avoir son petit bordel, ça rassure. On a le sentiment d’avoir une place."