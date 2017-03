Salon de l'étudiant 2017 : nos conseils pour bien s'y orienter

Idéales quand vous ne savez vraiment pas ce que vous voulez faire plus tard, les conférences sont faites pour répondre à vos questions sur certaines filières précises ou sur des questions plus générales. Ce vendredi 10 mars, 13 conférences sont prévues, allant de "Que faire après un bac ES ?" à "Le paramédical et le social : des métiers à découvrir". Le programme complet des trois jours est à voir ici, en cliquant sur l'onglet "Conférences". Aux plus hésitants, on conseille particulièrement la conférence "J'sais pas quoi faire : astuces et conseils de pros", vendredi 10 mars à 11h30 dans la salle 2.