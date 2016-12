Savoie : la vieille dame lègue 300.000 euros… aux chats de sa ville

C’est ce qui s’appelle être généreux… A Albertville, en Savoie, une vielle dame a légué la totalité de son patrimoine à la ville. Une petite fortune estimée à 300.000 euros. Mais à une condition : Eugénie Bernier, décédée en janvier dernier à l'âge de 92 ans, voulait que ce legs soit "affecté à l’entretien et au bien-être des chats, soit directement, soit par soutien aux associations de défense et protection des chats, et notamment l’association Chat Libre."