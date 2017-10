Françoise Nyssen propose des "messages de sensibilisation", mais contre le harcèlement sexuel, que peut-on faire concrètement ?

Populariser des canaux pour libérer la parole





Peur de perdre son emploi, quand ça se passe au travail, de ne pas avoir son diplôme, quand ça se passe à l'université, de ne pas avoir de rôle, quand ça se passe dans le milieu du cinéma... Les raisons de garder le silence après une agression ou un épisode de harcèlement sexuel pour les victimes sont nombreuses. Et si l'affaire Weinstein et le hashtag #balancetonporc ont permis de libérer la parole, l'omerta est toujours de mise.





Raphaëlle Rémy-Leleu, porte-parole d'Osez le féminisme, fait ce constat sur France Inter : "Le silence dans les milieux professionnels, il existe partout [...]. On pose toujours la question : 'Pourquoi elles n'ont pas parlé avant?' Parce que l'emprise, parce que la peur, parce que le traumatisme, parce que l'omerta. Le fait même de dire aujourd'hui 'tout le monde savait', ça renforce les mécanismes de silence, finalement. Est-ce aux victimes de parler si tout le monde savait ? Il y aurait dû y avoir des personnes assez courageuses pour parler... Si tout le monde sait, ça veut dire que tout le monde fait le choix de se murer dans le silence et dans la violence."





Or, des canaux existent déjà pour faire remonter des faits de violence et de harcèlement : il y a notamment le numéro 39 19, de la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), qui est destiné aux victimes d'une part, mais aussi à leur entourage et aux professionnels qui sont concernés.





Une éducation à l'égalité dès le plus jeune âge





De son côté, Alice Debauche, maîtresse de conférence à l'université de Strasbourg, préconisait dans une précédente interview auprès de LCI de "dépasser la réponse pénale". Au-delà des campagnes de sensibilisation, cette spécialiste reccomandait "une éducation à l'égalité" très tôt à l'école, dès le plus jeune âge. En d'autres termes : ne pas attendre l'âge d'être en école supérieure pour être sensibilisé aux problématiques de harcèlement sexuel et sexiste et en finir avec la culture du viol.