"En espérant que ça réveille les consciences" : Eva Green revient sur son témoignage contre Harvey Weinstein

Dans Variety, elle racontait comment le nabab d'Hollywood avait profité de sa position pour essayer d'abuser d'elle : "Je l'ai rencontré pour un rendez-vous professionnel à Paris pendant lequel il s'est comporté de manière inappropriée et j'ai dû le repousser. J'ai réussi à m'échapper sans que ça n'aille plus loin, mais j'ai été choquée et dégoûtée par cette expérience." Depuis la publication d'une enquête du New York Times, les témoignages n'en finissent plus d'accuser le super-producteur de viols, d'agressions et de harcèlement sexuel.