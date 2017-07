Le Var et les Bouches-du-Rhône placés en risque incendie exceptionnel et très sévère lundi

RISQUES - Au vu des vents très forts et de la sécheresse, les préfectures du Var et des Bouches-du-Rhône ont placé leur département en risque d'incendie à partir de ce lundi. Des incendies sont aussi à craindre en Corse et dans les Alpes-de-Haute-de-Provence.