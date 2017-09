Séisme de magnitude 3,9 près de Rennes : "Mon lit vient de vibrer comme si j'avais reçu un SMS"

La terre a tremblé en Bretagne cette nuit. Selon le site du Réseau national de surveillance sismique (Renass) qui enregistre toutes les secousses en France métropolitaine et alentours, l'épicentre du séisme de magnitude 3,9 a été localisé dans la région de Rennes, à 15 km de Vern-sur-Seiche et 5 km de Janzé. Si aucun dégât n'est à signaler, les vibrations ressenties à 3h45 ne sont pas passées inaperçues puisque un certain nombre d'habitants ont relayé l'information sur les réseaux sociaux.





Si la plupart ont partagé leur étonnement en sentant leur lit trembler pendant plusieurs secondes, d'autres ont semblé un peu effrayés.