Happiness manager : gadget ou bientôt essentiel ?

Forcément, "Responsable du bonheur", ça claque. Plutôt sympa, en période morose et les médias en ont fait des tartines, dressant le portrait de ces profils qui "font en sorte que les salariés aient le sourire le matin en arrivant", comme le racontait Nathalie Forestier au Figaro, en mars dernier. En quelques lignes, elle dressait le profil de son job : "Je suis à la fois responsable de leur bien-être et de la culture d'entreprise. Ils doivent vivre et travailler dans un environnement qui leur plaît et c'est ce que j'essaie de construire", expliquait-elle. Chez OVH, Florent Voisin dit à peu près la même chose, en voulant développer "la bien-traitance au travail". Et ces "Monsieur et madame Bonheur", comme ils ont vite été renommés, évangélisent. Florent a porté sa bonne parole dans Capital, L’Etudiant, Le Monde, La Voix l’Etudiant et même une page de promo interne sur le site de son employeur, OVH. Nathalie a eu son portrait chez Forbes, sur Europe 1, Capital encore, Le Figaro. Sophie Magnillat chez Boiron, a raconté sa vie au Parisien, L’Optimiste, au Monde, Boursorama, My Happy Job. Quelques-uns, qu'on voit partout. Toujours un peu les mêmes, par contre. Mais assurément un beau coup de com' pour leurs sociétés respectives. AlloResto a ainsi fait son entrée en 2016 dans le classement des entreprises où il fait bon travailler.





Mais le sujet, insolite, intéresse. Les articules pullulent. Au point qu’est évoqué une nouvelle tendance, une révolution, incarné par "ce nouveau métier" qui pourrait ressembler, pour les esprits chagrins, à un poste de DRH, sans le côté feuille de paie et l'administratif. Dorénavant, le métier de "chief happiness officer" ou "responsable du bonheur en entreprise", venu de la Silicon Valley et très porté par les start-ups et les entreprises du numérique, a même sa fiche métier, ses formations. Le site l’Etudiant recense les missions du Chief happiness manager – aussi variées que floues : créer une bonne ambiance de travail, identifier les problèmes des salariés et trouver des solutions appropriées, créer du lien, voire intervenir sur des éléments stratégiques de l’entreprise, comme la mise en place de nouveaux outils numériques ou adapter les horaires de travail. Le salaire brut mensuel d’un débutant affiché est pour le coup attractif : 3.000 euros.