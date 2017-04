Sept à Huit : atteinte de la maladie de Charcot, Anne Bert a fait le choix de mourir

Anne Bert n'est pas seule dans ce drame. Mariée, elle peut compter sur le soutien de son époux Rémi, de sa fille mais aussi de ses amis proches. Si leur peine est immense, elle a fait le choix de penser à elle avant tout. "C'est une décision que j'ai prise seule car certes, j'ai un entourage qui compte énormément pour moi, mais avant il y a moi, soutient-elle. Je revendique le droit d'être un minimum égoïste." L'un de ses plus grands regrets ? Devoir quitter la France pour arriver à ses fins. "Ça va être violent, aussi bien pour moi que pour eux, déclare-t-elle. De savoir en plus que je dois partir pour le faire et qu'ils ne pourront pas tous être là."





Si elle souhaite mourir pour abréger ses souffrances, elle n'a pas perdu le goût de la vie : "Si j'avais un espoir de vie et si j'étais handicapée, je n'aurais certainement pas le même état d'esprit." A ceux qui lui disent qu'elle a perdu le goût de la vie, elle rétorque avec conviction : "Je n'ai pas perdu le goût de vivre. Je l'ai, je vous assure. Je l'ai là en face de vous, je l'avais ce matin et je l'aurai ce soir. Et je l'aurai jusqu'à la dernière minute, jusqu'au jour où on me fera cette injection et que je prendrai ce produit. J'aime la vie."