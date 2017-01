Beaucoup en rêvent. Véronique l’a vécu : il y a cinq ans, elle et son mari ont touché le gros lot de l’Euro Millions : 15 millions d’euros. Elle venait de perdre son emploi, vivait à crédit, n’était jamais montée dans un avion. Elle et son mari touchent désormais 25 000 euros par mois grâce à leurs placements et possèdent une villa à l’Ile Maurice. Mais pour autant, il ne leur a pas été simple de devenir subitement riches et d’apprendre à se faire plaisir.