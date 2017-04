SEPT A HUIT - L'incroyable courage de Julie, 20 ans, grande brûlée

De nombreuses greffes, scéances de rééducation et larmes plus tard, le moment redouté où les bandages sont retirés arrive. Julie prend alors la pleine mesure de ses blessures : "Je me suis dit que je ne pourrais plus jamais mettre de robes, de shorts, c'était terminé (...) Je prends conscience de la gravité de l’accident quand on me met un miroir devant la tête. Je suis bandée de la tête aux pieds (…) les médecins ont dû me raser la tête pour pouvoir prendre de la peau du crâne et faire des greffes"





Mais la jeune femme a de la ressource : elle ne peut plus marcher sur ses pieds ? Qu’importe, gymnaste, elle se déplacera sur ses mains ! S’ouvre désormais devant elle un long chemin, celui de la convalescence. Julie a du mal à apprécier la vie après cet accident qu’elle considère comme "une injustice". "Pour sourire à nouveau, il m’a fallu quelques mois", confie-t-elle.





Aujourd’hui, Julie veut vivre et, surtout, assumer son corps. Dans sa démarche, Julie est soutenue par les 35.000 personnes qui suivent son compte Instagram, Douzefévrier, où elle a pris l’habitude de raconter son histoire, en photos. "J’ai l’ai créé pour aider les autres, nous dit-elle, alors qu’au final c’est moi qui l’aide ! Je n’ai jamais eu un retour négatif. Depuis que je poste quotidiennement, j’ai l’impression que les gens me regardent moins car j’ai redressé la tête". Une communauté admirative de son courage qui l’aide, chaque jour, à se reconstruire un peu plus et à retrouver le goût de vivre.