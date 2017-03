"Sept à huit" : le calvaire d’Amanda Lindhout, retenue captive 460 jours par des terroristes en Somalie

Pour se protéger, la Canadienne se convertit. "C'était clairement une stratégie de survie, soutient Amanda Lindhout à TF1. Je pensais que c'était le meilleur moyen pour me protéger et peut-être que cette fausse conversion à l'islam me sauverait." Elle maintient le dialogue avec ses geôliers, soulignant son humanité. "En fait, je me disais que, plus ils me verraient comme un être humain, avec une famille, des projets, une vie, et moins ils seraient enclins à me faire du mal", justifiait-elle au Figaro Madame.





Amanda et Nigel seront séparés au bout de deux mois. Séquestrée, frappée, affamée et violée par ses bourreaux, elle vivra un véritable enfer, songeant à mettre fin à ses jours : "Ma vie était suspendue à un fil, chaque matin je me réveillais sans savoir si j'allais passer la journée." Formée et suivie par des négociateurs, la famille d'Amanda Lindhout échange avec les extrémistes et réunit 650.000 dollars. La journaliste et le photographe seront libérés le 25 novembre 2009. "Parfois, je n'arrive même pas à croire que je m'en suis tiré", confie-t-elle à 7 à 8.