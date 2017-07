LES JEUX SONT FAITS - C’est un concept inédit en Europe. Le groupe Barrière a envoyé à La Ciotat un casino en plein air, à mi-chemin entre le club de vacances et le club de jeux. Le but ? Donner un coup de jeune aux casinos et attirer une nouvelle clientèle. L’établissement pour se faire a tout misé sur ses aménagements extérieurs : terrain de pétanque, food truck ou encore animations gratuites tous les soirs.