Sept à Huit Life - Ces familles qui relèvent le pari du zéro déchet

ÉCOLOGIE - La ville de Roubaix a lancé un défi à ses habitants : réduire leurs déchets ménagers au minimum, pendant un an. Faire la chasse aux emballages est une préoccupation écologique et aussi économique : dans l’une des villes les plus pauvres de France, changer sa façon de consommer permet de diminuer ses dépenses. Plusieurs familles ont depuis fait le pari de réduire au maximum leurs déchets. Une nouvelle façon de vivre qui demande une adaptation constante afin de tout réapprendre, ou presque !