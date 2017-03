Sept à Huit Life : chez les éleveurs, la relève est là

Ils ont 19 ans et un seul rêve : celui de remporter le trophée du meilleur lycée agricole au Salon de l'agriculture. Michaël, Léa, Laury et leurs camarades d'école ont quitté Dax pour présenter leur championne : Héloïse, une vache de race Blonde d'Aquitaine. Ils seront jugés sur leur capacité à la brosser, à la bichonner, soigner son étable ou encore défiler avec elle. 50 lycées agricoles s'affrontent dans ce concours. Pour le goût de la compétition, mais surtout pour montrer aux visiteurs de la plus grande ferme de France leur enthousiasme de jeunes agriculteurs qui ne se laissent pas abattre par la morosité du contexte économique.