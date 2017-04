Sept à Huit Life - Les "soirées cartables" : le rituel lycéen qui inquiète

NUIT BLANCHE - Pour Steven et Maël, élèves de terminale, c’est un rituel à chaque veille de vacances : ils se rassemblent avec des milliers d’autres lycéens sur une place du centre de Rennes pour boire de l’alcool. On a baptisé ce phénomène : "soirée cartable". Certains jeunes, la plupart mineurs, s’alcoolisent au point de perdre conscience et finissent aux urgences. Plongez, avec Sept à Huit, au cœur de ces soirées qui inquiètent parents et autorités.