Sept à Huit Life - Popularité, marketing et créativité : zoom sur les enfants stars de Youtube

YOUTUBEURS - Ce week-end se déroule à Paris le Salon Vidéo City, une sorte de Festival de Cannes des stars du web. Aux côtés des Youtubers vedettes que sont EnjoyPhœnix, Norman ou Cyprien, l'événement ressemblera aussi de très jeunes phénomènes du web. Car de plus en plus d'enfants, ou de parents de tout-petits, créent désormais leur chaîne sur YouTube. Un univers où le marketing est très présent et où la violence des commentaires peut, parfois, laisser des traces.