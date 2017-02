Sept à Huit Life : Youth American Grand Prix : plongez dans l'un des concours de danse les plus exigeants au monde

DÉFI - Lou, Lola et Marie se sont présentées à l’un des concours de danse le plus prestigieux au monde. Quatre-cents enfants, âgés de 9 à 19 ans, venus de toute l’Europe, se sont affrontés dans l’espoir de décrocher une place en finale à New York (en avril 2017), ou de se faire repérer par les directeurs des écoles de danse de l’Opéra de Paris, la Scala à Milan ou encore le Bolchoï à Moscou.