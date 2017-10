SEPT A HUIT - "Quand on est enceinte, on ne s'attend pas à donner la mort" : le témoignage de Julie sur l'interruption médicale de grossesse

Un seul espoir : tenter une opération in-utero. Hélas, juste avant d'opérer, une nouvelle échographie révèle que le cerveau du petit Théo est "noyé de sang". Il s'agit d'une hémorragie cérébrale qui rendra l'enfant très lourdement handicapé, dans le cas où il naîtrait vivant à l'accouchement. Le couple a alors le choix : poursuivre la grossesse malgré les risques ou, étant donnée la pathologie gravissime présentée par le foetus, interrompre la grossesse.





Les conjoints sont d'accord pour mettre en oeuvre la deuxième option, aussi difficile soit-elle. "On ne voulait pas lui offrir une vie de souffrance", explique Julie. "Tout bascule, ajoute-t-elle, on sait à ce moment-là que plus rien ne sera plus jamais comme avant [...]. Une fois que la décision est prise, on veut que ça se passe vite, arrêter tout ça et tout effacer [...]. Heureusement, il y a un délai légal d'attente. C'est essentiel pour être sûr de soi".





Après l'intervention, Julie tient à voir l'enfant, sans quoi elle aurait eu l'impression "de l'abandonner". "Je dis à la sage-femme que je ne veux pas qu'il soit emmené loin de moi, je veux le voir, au moins une fois [...]. On essaye de se créer des souvenirs auxquels on pourra se raccrocher, après". Une injection dans le cordon lombilical arrête le coeur de l'enfant. Mais l'épreuve n'est pas terminée : il faut désormais accoucher. "On ne s'attend pas à donner la mort, quand on est enceinte, ajoute Julie. C'est très difficile, même pendant quelques heures, de porter la mort. Cela a duré 23 heures. J'avais très peur mais, en même temps, j'avais très envie de rencontrer ce bébé. Pour lui dire au revoir". Son mari et elle décident de lui donner un nom, Théo.





Aujourd’hui, Julie, qui a suivi des études pour travailler dans une maternité, est maman de 4 enfants. Et Théo ne quitte jamais ses pensées.