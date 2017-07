SEPT À HUIT - Un été à la Grande Motte

VACANCES - Trois-cent soixante-dix heures de soleil chaque mois d'été, 2 millions de vacanciers et plus 18 kilomètres de plages... La Grande Motte est un des fleurons du tourisme balnéaire de l'hexagone. Julien et Maud, habitués d'un camping autogéré, Redha, vendeur de beignets depuis 30 ans, ou encore Myriam, serveuse dans l'une des 14 plages privées, nous font découvrir intimement "leur" Grande Motte, sur fond de de fête et de sable fin.