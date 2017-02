Seulement une victime de viol sur cinq fait appel à la police

La parole, à l'évidence, n’est pas encore libérée. L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) rend publique ce mercredi 8 février une étude sur les interlocuteurs des victimes de viol, fondée sur les enquêtes de victimisation "Cadre de vie et sécurité" réalisées entre 2008 et 2015, par l’Insee. Sa conclusion est claire : sur un échantillon de 290 personnes ayant déclaré avoir subi un viol au cours des deux années précédentes (dont 254 femmes), 19% d’entre elles - seulement - ont fait le déplacement à la police ou à la gendarmerie. Soit une victime de viol sur cinq.





Dans de nombreux cas, donc, les personnes qui viennent de subir un viol ne voient pas l’intérêt pour elles d’aller déclarer l’agression aux forces de l’ordre. Dans cette étude, on apprend que 67% d’entre elles préfèrent trouver une autre solution et 66% estiment que cette démarche ne servirait à rien. Enfin, plus de six personnes sur dix (62%) n’informent ni la police ni la gendarmerie pour éviter de traverser des épreuves supplémentaires. Au bout du chemin, ce ne sont finalement que 13% des victimes de viol qui déposent plainte, selon l’étude de l’ONDRP.