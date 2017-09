Contraception masculine : Erwan, 38 ans, apôtre du "slip chauffant"

Vous trouvez peut-être cette idée saugrenue, voire inconfortable. Mais pour ce professeur de collège, elle est la garantie de relations sans complications. "À 23 ans, j’ai dû accompagner mon amie de l’époque à l’hôpital pour faire une IVG. Par la suite j’ai eu l’occasion d’aller chercher des pilules du lendemain avec d’autres partenaires", se souvient-il. "Je n’ai jamais trouvé ça anodin".





En portant son slip toute la journée, Erwan, qui ne souhaite pas avoir d'enfants, a donc l’esprit léger. "On l’enfile le matin et on l’enlève le soir. C’est une habitude à prendre", explique-t-il en se souvenant de débuts un peu perturbants. "La première semaine ça m’a fait un peu bizarre d’avoir les testicules remontés. […] Il faut prendre ses marques mais au bout d’un mois, on n’a vraiment plus du tout de souci", assure-t-il. À tel point qu’aujourd’hui, le trentenaire a complètement adopté ses nouveaux sous-vêtements à tel point que c'est lorsqu'il l'enlève qu'il trouve la sensation étrange, voire désagréable.