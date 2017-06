Simone Veil à l'Académie française : sur son épée était gravé un numéro et une devise

Sur son épée est gravé son numéro de déportée à Auschwitz-Birkenau, 78 651, la devise de la France et celle de l’Europe, "Unie dans la diversité". Celle qui a connu l’horreur des camps, où elle a perdu ses parents et son frère, était une fervente militante du droit à l’avortement et n’a jamais cessé de se battre pour ses convictions. Une vie pleine de symboles, à laquelle a rendu hommage vibrant Jean d’Ormesson lors de son intronisation.





Membre de l’Académie française depuis 1973, cette figure de la vie littéraire avait fait son éloge depuis l’estrade, livrant au passage un vibrant hommage à tous les déportés. "Le 15 avril 1944, en pleine nuit, sous les cris des SS, les aboiements des chiens, les projecteurs aveuglants, vous débarquez sur la rampe d’accès du camp d’Auschwitz-Birkenau. Vous entrez en enfer. Vous avez seize ans, de longs cheveux noirs, des yeux verts et vous êtes belle", relate l’écrivain et journaliste.





Avant de déclarer au nom du peuple français l'amour qui lui est porté : "De toutes les figures de notre époque, vous êtes l’une de celles que préfèrent les Français. Les seuls sentiments que vous pouvez inspirer et à eux et à nous sont l’admiration et l’affection. (…) Comme l’immense majorité des Français, nous vous aimons, madame."