Sisco : finalement, pas d’arrêté anti-burkini cet été

Lors d’un premier procès en septembre 2016, Mustapha Benhaddou, l’un des frères de la famille marocaine, déjà condamné à de multiples reprises et présenté comme le déclencheur de la rixe, a été condamné à deux ans de prison ferme, dont il a fait appel. Abdellilah et Jamal ont reçu six mois d’emprisonnement avec sursis. Deux mois de prison avec sursis ont été requis en juin contre le quatrième frère, Houcine.





Parmi les villageois, le boulanger Lucien Straboni, condamné auparavant pour extorsion, et Pierre Baldi, employé municipal, ont été condamné respectivement à un an et huit mois avec sursis.