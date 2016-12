Sites négationnistes : Google France maintient leur mise en avant, contrairement à la version anglaise

Robert Faurisson, régulièrement condamné pour nier la Shoah, ainsi que les négationnistes peuvent encore se frotter les mains. Son blog et tous les sites apparentés comme négationnistes apparaissent toujours en tête de Google France lorsqu’une recherche portant sur l’Holocauste est faite.





Pourtant, la semaine dernière, Google avait annoncé des modifications de son algorithme de recherche pour écarter des informations "ne faisant pas autorité", comme celles d'un site négationniste.





Une décision qui avait été prise après que le quotidien britannique The Guardian a révélé que le site "Stormfront", animé par un groupe de personnes niant la réalité du génocide des Juifs par les nazis pendant la Seconde guerre mondiale, apparaissait comme premier résultat à la question, en anglais : "L'Holocauste a-t-il eu lieu?" ("Did the Holocaust happen ?").

Ces modifications ont eu pour résultats de reléguer plus bas les sites négationnistes depuis quelques jours sur Google en anglais.