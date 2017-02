Sites pornographiques : Laurence Rossignol veut éloigner les jeunes mineurs

"Il faut lutter contre l'industrie pornographique, ce qu'elle suppose d'avilissement pour celles et ceux qui y travaillent, et il faut lutter contre l'accès des jeunes à l'image pornographique qui est avilissante pour l'amour, l'égalité femmes/hommes, et la représentation sexuelle." C'est en ces mots que la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, Laurence Rossignol, s'est exprimée dans une vidéo du Padreblog, une chaîne chrétienne, publiée dimanche 19 février.





Interrogée sur les violences faites aux femmes - et à quelques jours de la présentation d'un nouveau plan de lutte contre les violences faites aux enfants - la ministre est revenue sur l'accès facile aux sites pornographiques. "Je ne crois pas qu'il soit normal et naturel qu'un enfant jeune, de 11 ou 12 ans, ait accès à des images pornographiques violentes qui vont lui donner une idée, et des rapports hommes-femmes, et de la sexualité, qui n'ont rien à voir avec ce que l'on souhaite pour lui." a-t-elle déclaré.