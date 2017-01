Six-Fours-les-Plages : le maire ne veut pas de cours d'arabe, il envoie la police municipale à l'école

Contacté par LCI ce mercredi soir, Jean-Sébastien Vialatte nous confirme l’intervention de la police municipale auprès du chargé de cours. "Ils sont allés signifier à une personne qui voulait rentrer dans l’école que la mairie ne donnait pas son accord." Il souligne : "La mairie est responsable de ce qui se passe à l’école en dehors du temps scolaire. Elle veut donner son accord. De plus, il est assez courant que la police municipale aille porter des plis." Le maire poursuit, à propos du chargé de cours : "Il s’agit d’un personnage que je ne connais pas, qui n’est pas payé par l’Education nationale, et à propos de qui je n’ai aucune assurance."





Quoi qu'il en soit, le tribunal administratif a décidé de donner raison au maire de Six-Fours-Les-Plages. Le juge des référés a en effet décidé de rejeter la requête du préfet du Var. Le motif ? Puisque le cours d’arabe a bel et bien eu lieu le 25 novembre dernier, alors que la police municipale venait de remettre un pli à l’intervenant, la justice estime qu’il n’y a pas eu "d’obstacle effectif à l’exercice de l’enseignement". Toujours selon le juge des référés, "la présence de la police municipale ne peut être regardée comme une tentative d’assurer l’exécution forcée d’une telle mesure d’interdiction" et n’a pas compromis "l’exercice d’une liberté publique". La mairie souhaitait également facturer 3000 euros à l’Etat pour frais de justice, mais cette requête a été rejetée. Quant à la personne chargée du cours d’arabe, "elle n’intervient plus aujourd’hui dans l’école", nous apprend le maire.