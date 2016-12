SNCF : des patrouilleurs en civil et armés déjà présents dans les trains

Ils n’ont peut-être pas pu empêcher le suspect de l’attentat de Berlin de prendre le train pour passer la frontière franco-italienne, comme l'affirment les médias italiens, mais sont un maillon supplémentaire pour assurer la sécurité du transport ferroviaire. Ce vendredi sur RTL, le président de la SNCF Guillaume Pépy a annoncé que les premiers patrouilleurs en civil ont été agréés par les préfectures du territoire. Ils sont donc déjà en service dans les gares.





"Cela veut dire que vous avez des cheminots de la surveillance SNCF qui sont en civil et armés dans les trains", explique Pépy. A l’image de ce qui se fait déjà sur les liaisons aériennes, avec les "sky marshals", ces patrouilleurs auront pour mission de surveiller sans se faire repérer. Habilités et entrainés à tirer, ils doivent être un atout pour la lutte antiterroriste dans les gares et les trains du réseau français.





Cette annonce de Guillaume Pépy survient alors que les autorités craignent de nouveaux attentats en cette période de Noël. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, va mobiliser 91.000 policiers, gendarmes et militaires pour ce week-end. Un dispositif de plus après le renforcement de la surveillance des marchés de Noël et du contrôle aux frontières avec l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse.