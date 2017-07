SNCF : la gare Montparnasse paralysée, aucun train jusqu’à midi après un incident technique

La gare Montparnasse est paralysée ce dimanche matin. Le trafic est interrompu au départ et à l'arrivée de cette gare parisienne qui dessert l'Ouest et le Sud-Ouest de la France en raison d'un "incident technique". Selon la SNCF, contactée par LCI, il s'agit d'un "problème d'alimentation électrique, lié au cablage, dans le secteur de Vanves-Malakoff", près de Paris. Une cinquantaine d'agents spécialisés ont été envoyés sur place cette nuit et sont toujours en cours d'intervention.





La circulation devrait reprendre normalement vers midi, indique la SNCF.