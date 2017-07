TGV : Rennes à 1h25 de Paris, Bordeaux à 2h, ça commence ce week-end !

A partir de dimanche, faire Paris-Bordeaux en 2 heures et Paris-Rennes en moins de 1h30, ce sera possible ! La SNCF ouvre en effet deux nouvelles lignes ce dimanche 2 juillet. Et deux TGV inaugureront ces lignes dès ce samedi. Emmanuel Macron sera notamment à bord du Paris-Rennes cet après-midi. Guillaume Pépy, le PDG de la SNCF, et son équipe seront quant à eux présents dans le Paris-Bordeaux.





Ces liaisons étaient très attendues par les capitales bretonne et girondine, qui espèrent ainsi accroître leur attractivité, et bénéficier des retombées économiques. Il y aura 29,5 allers-retours quotidiens (dont 12,5 directs) entre l'Ile-de-France et Rennes, et 33,5 vers Bordeaux (dont 18,5 directs). Les gares se sont refait une beauté pour accueillir les quatre millions de voyageurs supplémentaires que la SNCF espère attirer d'ici 2019.