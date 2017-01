Soins funéraires pour les séropositifs : la levée de l'interdiction attendue pour janvier 2018

Selon nos informations, les textes ont déjà été présentés aux associations de défense des porteurs d’hépatites et du VIH comme AIDES, ainsi qu'au Défenseur des Droits et aux opérateurs du funéraire. Une réunion a par ailleurs été organisée courant décembre au Haut conseil de la santé publique (HCSP) avec les professionnels de la thanatopraxie. Ces derniers sont farouchement opposés à cette réforme. Si les soins sont bel et bien réalisés à domicile, ils estiment que "le risque de se piquer ou de se couper et d'être contaminé par un éventuel virus" est beaucoup plus élevé.





Selon Cédric Ivanes, "63,7% des thanatopracteurs s’étaient déclarés contre la levée de cette interdiction en 2014". Dans le cas où la la réforme serait adoptée, ces professionnels demandent à être mis au courant de la pathologie de la personne décédée afin de pouvoir éventuellement exercer leur droit de retrait. Joint par LCI, le Défenseur des droits n’a pas souhaité répondre à nos questions pour le moment.