Soldes d'été : pourquoi se laisser tenter ?

RABAIS - En magasins ou sur Internet, les soldes sont au rendez-vous ! Avec des rabais de 20% à 50%, le public se presse dans ce magasin : c'est l'excitation du premier jour des soldes. Et plus le temps va passer, plus les prix vont baisser. Mais nombreux sont les clients pour lesquels l'argent n'est pas le seul facteur à prendre en compte en cette période : ils veulent aussi du conseil !