Une Française sur deux victime d'agression et/ou de harcèlement sexuel

C'est un chiffre parlant, dans le contexte du scandale Weinstein et du mouvement de libération de la parole suscité par le hashtag #balancetonporc. Selon un sondage Odoxa-Dentsu pour Le Figaro et France Info publié ce vendredi 20 octobre, réalisé sur un échantillon de 995 personnes, 53% des Françaises disent avoir été victimes d'agression sexuelle et/ou de harcèlement sexuel. Plus en détail, elles sont 36% de femmes à dire avoir "été victime d'agression sexuelle", 38% "de harcèlement sexuel en dehors du lieu de travail" et 17% "au travail". En ce qui concerne les hommes, les proportions sont bien moindres : ils sont 6% à assurer avoir été victime d'agression sexuelle, 5% de harcèlement sexuel en dehors de leur lieu de travail et 7% au travail.