SONDAGE LCI - Sélection pour entrer à l’université : les Français sont pour (y compris les principaux concernés)

Une proportion d’opinion favorable qui se retrouve quelle que soit la classe d’âge, et même chez les principaux concernés : 66% des 18-24 ans se disent favorables à cette procédure de sélection, contre 31% contre. L’avis est partagé par les 25-34 ans (66%), les 35-49 ans (66%), les 50-64 ans (59%) et les 65 ans et plus (76%).





En revanche, les sondés estiment qu’il faudrait davantage de pédagogie du gouvernement sur les réformes en cours. A la question "Pensez-vous que le gouvernement explique suffisamment les objectifs et les raisons des réformes qu'il souhaite mettre en œuvre ?", seules 28% des personnes interrogées ont répondu "oui", et 71% ont estimé que "non".