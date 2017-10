Sondage LCI : 59 % des Français font confiance à la police pour verbaliser le harcèlement contre les femmes

C'est la grande question du moment. Faut-il verbaliser le harcèlement de rue, principalement dirigé vers les femmes ? Un sondage OpinionWay pour Tilder-LCI, réalisé sur un échantillon de 1002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, entre les 18 et 19 octobre, avance des chiffres intéressants.





A la question de savoir si la personne pense que confier à la police le soin de verbaliser les comportements de harcèlement envers les femmes permettra de lutter contre ces comportements, la majorité des sondés - à 59% - répondent oui, contre 41% qui apportent une réponse négative.