Sophie, mère d'un enfant autiste scolarisé : "C'était le procès de mon fils tous les jours"

L'Education nationale est-elle particulièrement en retard sur le sujet ? Sur son site, le ministère rappelle que "chaque école a vocation à accueillir tous les enfants, quels que soient leurs besoins". Et de préciser que pour l'année 2016-2017, "300.815 enfants en situation de handicap ont été scolarisés dans les écoles et établissements relevant du ministère de l'Education nationale". Contactés à ce sujet, les services du ministre Jean-Michel Blanquer, loin de reconnaître une formation incomplète, indiquent à LCI que "la prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers fait partie des enseignements dispensés dans le cadre du tronc commun de formation à tous les futurs enseignants" et qu'il existe "des spécialisations entièrement dédiées dans le premier degré".





En tout état de cause, la formation de "la communauté éducative" fait partie des objectifs du troisième plan autisme, présenté par l'ancienne ministre Marie-Arlette Carlotti et s'étalant sur la période 2013-2017. Le rapport préconise notamment "l'inclusion d'un module sur les troubles cognitifs" pour apprendre aux personnels de l'Education nationale à "repérer les signes d'alerte". Et insiste sur une "sensibilisation au handicap" menée dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation.