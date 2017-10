SOS Villages : la Ferté-Villeneuil cherche boulanger désespérément

A l’entrée du village de la Ferté-Villeneuil, la pancarte indiquant la boulangerie est encore là… mais le commerce est en liquidation judiciaire. En cause, un four qui a rendu l’âme. Las, le jeune gérant de 24 ans a préféré claquer la porte. Car loyer et charge trop élevés sont aussi responsables. Problème : la boulangerie la plus proche est désormais à 10 km