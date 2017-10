SOS Villages : qui pour reprendre le Relais de Castillon ?

Pour les 200 habitants du village, le Relais de Castillon dans les Alpes-Maritimes est un incontournable. Mais après 4 ans de bons et loyaux services, le gérant souhaite tourner la page et trouver un repreneur pour son tout premier commerce. La fermeture de l’épicerie laisserait un grand vide et une clientèle fidèle désœuvrée : en dehors d’un garage, il s’agit du dernier commerce du coin.